Ritira bagagli in aeroporto e ruba borsa, denunciata coppia

CATANIA – Una coppia di coniugi 43enni agrigentini è stata denunciata dai carabinieri con l’accusa di aver rubato da un nastro trasportatore nell’aeroporto di Catania il borsone griffato di un altro passeggero. Devono rispondere di furto aggravato in concorso. La vittima, un milanese, dopo aver aspettato inutilmente il bagaglio, si è rivolto ai carabinieri, che sono risaliti dalla coppia analizzando i filmati registrati dal sistema di video sorveglianza. Messi davanti alle loro responsabilita’, i due hanno hanno restituito il bagaglio dicendo di non essersi accorti al momento che non era la loro borsa.