“Telecamere Ztl ancora in test, si sospendano le multe a settembre”

PALERMO – “La Sicilia è nuovamente zona gialla ma la priorità dell’assessore Catania è la Ztl-dichiarano il capogruppo della Lega Igor Gelarda e la responsabile Provinciale Lega giovani Elisabetta Luparello -. Le telecamere di controllo sono ‘in fase di test’, ma la Ztl è attiva creando caos e un cortocircuito comunicativo per i cittadini. Il Consiglio comunale ha votato per la sospensione della limitazione al traffico finché durerà la pandemia, ma Orlando e Catania considerano quel voto carta straccia. Il servizio di trasporto pubblico è sempre meno efficiente e sempre meno credibile come alternativa all’auto privata. Di fronte a tutto questo, l’attaccamento di Giusto Catania nei confronti della Ztl ha qualcosa di incredibile, oltre ogni logica. Abbiamo sempre chiesto che la Ztl venisse sospesa durante la pandemia, ma di fronte ai disagi crescenti di questi giorni, chiediamo che venga sospesa almeno per il mese di settembre. L’assessore Catania si faccia guidare da un po’ di buon senso e benevolenza verso i cittadini palermitani. Basta caos, basta mettere mani nelle tasche dei palermitani”.