Usa via da Kabul con un giorno di anticipo: “La guerra è finita”

Terminata l'evacuazione degli americani. Attesa per le parole di Biden alla nazione

KABUL – A sorpresa e con un giorno di anticipo gli Usa completano il ritiro delle truppe dall’Afghanistan mettendo fine a 20 anni di guerra. Talebani in festa a Kabul, sparano in aria per celebrare la partenza degli americani. “E’ una vittoria di tutti gli afghani -dicono – ora vogliamo buoni rapporti diplomatici con gli Usa”.

“In Afghanistan non è rimasto un solo soldato americano. Il ritiro di oggi significa sia la fine dell’evacuazione del materiale militare che la fine di quasi 20 anni di missione iniziata poco dopo l’11 settembre – ha annunciato il generale Kenneth McKenzie, capo del comando centrale Usa.

Il segretario di Stato Blinken sposta l’ambasciata Usa a Doha, in Qatar, e si dice disponibile a lavorare con i talebani “se

manterranno gli impegni”. Biden nel mirino dei repubblicani, che lo accusano di aver abbandonato circa 200 cittadini Usa in Afghanistan. Oggi il presidente Usa parlerà al Paese.