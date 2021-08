Somministrato vaccino sbagliato, Astrazeneca al posto di Moderna

Somministrato Astrazeneca al posto di Modena. Cinque persone tra i 24 e i 41 anni hanno ricevuto, per errore, una dose del vaccino di Oxford al posto della seconda dose di Moderna. Il fatto è avvenuto a Dicomano, in provincia di Firenze.

Lo sbaglio, si legge nella notizia riportata da ‘La Nazione’, sarebbe avvenuto al momento della preparazione delle siringhe con le dosi avrebbe confuso le fiale, utilizzandone una di Astrazeneca destinata ai richiami degli over 60.

A ricevere il vaccino sbagliato sono state due donne 24enni, una di 27, una di 41 ed un uomo di trentuno. Adesso tutti sono ora sotto sorveglianza sanitaria attiva: hanno fatto gli esami del sangue per verificare l’assetto coagulativo e saranno monitorati per un mese.

Non è la prima volta che in Toscana si verificano errori simili. Lo scorso 14 luglio all’hub vaccinale di Empoli undici persone, età media 36 anni, avevano ricevuto come prima somministrazione Astrazeneca al posto di Moderna. E ancora, a Pistoia l’11 giugno scorso a sei persone era stata iniettata soluzione fisiologica al posto del vaccino. Prima ancora, a maggio, a Massa Carrara una ragazza di 23 anni aveva ricevuto quattro dosi contemporaneamente di Pfizer e lo stesso era accaduto a Livorno a una donna di 67 anni.