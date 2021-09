Cede copertura, bimbo cade nel tombino: sfiorata la tragedia

CATANIA – Poteva finire in tragedia, fortunatamente, solo sfiorata. Ieri, in piazza Europa, un bimbo è caduto dentro un tombino scoperto o meglio, coperto male. Lo comunica uno dei genitori che posta le foto sulla pagina Facebook Inciviltà a Catania.

Il post

“Ecco le foto del tombino rotto dove mio figlio é caduto mentre giocava. Preciso che il tombino era installato, quindi presente”. La copertura, dunque, avrebbe ceduto. Forse perché qualcuno ha provato a sottrarla. Come dle resto accade in molte zone della città, come conferma l’assessore alle Manutenzioni del Comune di Catania, Pippo Arcidiacono.

L’assessore

“Qualcuno ha coperto la buca senza avvisarci – afferma l’assessore. Se no avremmo subito messo in sicurezza. Purtroppo, rubano grate e tombini in ogni parte della città – dice. Non appena abbiamo saputo dell’episodio, abbiamo subito provveduto a posizionare delle transenne e poi a rimettere la copertura, ma è indubbio che questi furti possono causare fonti di pericolo”.

Manutenzioni

L’amministrazione, nei mesi passati, ha provveduto ad acquistarne molti per sostituirli, ma la ghisa e il ferro fanno gola. Quanto alla manutenzione dell’intera piazza, che molti cittadini lamentano essere abbandonata, Arcidiacono precisa: “Ho dato già mandato alle Manutenzioni di intervenire – afferma – e nel mese di settembre si procederà non solo in piazza Europa ma anche in altre zone della città”.