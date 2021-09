Covid, violano la quarantena e vanno in giro, uno è positivo

GRAVINA DI CATANIA – Non hanno rispettato la quarantena fiduciaria. E sono andati in giro, incuranti delle conseguenze. Sono due le persone denunciate dalla Polizia Municipale a Gravina di Catania per

aver violato l’isolamento imposto dalle normative anticovid. In particolare, uno dei due, nonostante fosse positivo al covid-19, si era allontanato arbitrariamente da casa.

A darne notizia sono stati il sindaco Massimiliano Giammusso e l’assessore con delega alla Polizia Municipale Enzo Santoro dopo aver esaminato il rapporto presentato dal comandante Michele Nicosia. (ANSA).