La droga nascosta nel muro: famiglia finisce in manette

Detenzione ai fini di traffico di sostanze stupefacenti, questa l’accusa per un uomo, la sua compagna, la suocera e un’altra donna, arrestati a Siracusa. I carabinieri hanno fatto scattare le manette per Antonio Contavalle, 26 anni, e la convivente Sheila Modica, 22; la suocera del giovane Giacinta Moscuzza, 40, e Francesco Messina, 43 anni. I primi tre sono stati posti ai domiciliari, Messina in carcere.

Il nascondiglio della droga

Nell’abitazione di questo’ultimo il cane poliziotto App dell’Unità cinofila della Questura di Catania ha trovato, all’interno di una credenza, realizzata ricavando un’intercapedine all’interno del muro, sette confezioni sottovuoto di hashish per un peso di circa 7 chilogrammi. Gli agenti hanno trovato anche 14 grammi di cocaina nella disponibilità di Modica.