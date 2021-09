L’attrice colpita da pericardite che difende il vaccino: “Perché lo rifarei”

ROMA – Colpita da pericardite qualche giorno dopo aver completato il ciclo vaccinale. Per fortuna solamente tanta paura per l’attrice e influencer 25enne Ludovica Bizzaglia. In un’intervista al Corriere della sera, la giovane racconta la sua disavventura e il malore mentre era in vacanza.

La confessione

“Ho cominciato a stare male durante la vacanza in Grecia: fitte lancinanti al torace, respiro corto, dolore e formicolio al braccio. Sul momento pensavo fosse colpa dell’ansia, visto che soffro di attacchi di panico, tant’è che subito dopo sono andata lo stesso in montagna, a Bormio. Però continuavo a peggiorare, temevo un infarto, perciò sono tornata di corsa a Roma e dal mio cardiochirurgo di fiducia, Massimo Massetti del Policlinico Gemelli, che mi ha fatto la diagnosi in tre minuti, i sintomi per lui erano chiarissimi: pericardite da vaccino”, ha raccontato l’attrice.

Gli attacchi dei no vax

Ludovica è stata anche attaccata dai no vax perché, nonostante la pericardite, sui social aveva scritto che avrebbe rifatto il vaccino un milione di volte. “Meriti la morte, resterai cardiopatica a vita, non arrivi a 40 anni, vergognati, schiava del governo e della Rai”, questi gli attacchi subiti.

La risposta dell’influencer

“Li ho ignorati, tanto la guerra contro l’ottusità è persa in partenza, conosco bene i social e so che non si può piacere a tutti, è l’altra faccia della popolarità. Ho pubblicato i loro post, molti ovviamente da falsi profili, e alcuni sono stati bloccati per sempre. Sono poche gocce in un oceano, siamo molti di più noi che sappiamo cosa è giusto fare: credere nella scienza e vaccinarsi. Inoltre il rischio di miocardite o pericardite è molto più alto per chi ha preso il Covid-19 e non è vero che per i giovani il virus è soltanto un raffreddore”.