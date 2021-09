Mascalucia, associazione forense sull’ufficio del Giudice di pace

MASCALUCIA – L’Associazione Forense di Mascalucia, fin dalla sua costituzione nel 2005 per volontà dell’Avv Vito Consoli, si è sempre battuta per la giustizia di prossimità e, quindi, prima per il mantenimento della Sezione distaccata di Mascalucia, del Tribunale di Catania e da oltre 2 anni per la permanenza del Giudice di Pace di Mascalucia.

Già dal 1948 il Ministero della Giustizia ha riconosciuto l’importanza del detto presidio, istituendo la Pretura di Mascalucia, che ha rappresentato un indispensabile baluardo per l’amministrazione della giustizia, nei Comuni del mandamento. Istituito, dopo, l’Ufficio del G.d.P. di Mascalucia, l’Associazione auspica che i Sindaci dei Comuni interessati (Mascalucia, Gravina, S.G. La Punta, S.Agata Li Battiati, S.Gregorio, S.Pietro Clarenza, Tremestieri Etneo) sottoscrivano la nuova convenzione per continuarne la gestione, alla loro convocazione presso il Comune di Mascalucia, il giorno 02 Settembre 2021, alle ore 12:00.

L’Associazione condivide le argomentazioni espresse dal Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Catania, Avv. Rosario Pizzino ( pubblicate sul sito dell’Ordine in data 23 Agosto 2021), che ha ribadito l’importanza dell’Ufficio del Giudice di Pace di Mascalucia. Il Presidente Avv. Vito Sapienza.