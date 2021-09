Migranti, emergenza senza fine: sette sbarchi nella notte

Più di novecento ospiti nell’hotspot di Lampedusa, un numero in continuo aumento dovuto agli sbarchi delle ultime ore. Sono 191 i migranti arrivati, con 7 diverse imbarcazioni, sull’isola durante la notte. Gruppetti che sono andati ad aggiungersi a quelli, altri 7 sbarchi con 128 persone, giunti ieri. All’hotspot di contrada Imbriacola ci sono, al momento, circa 920 ospiti.

Motovedette in azione

I barchini sono stati intercettati dalle motovedette della Capitaneria e delle Fiamme gialle che hanno prima salvato, a 6 miglia e mezzo, 69 tunisini, fra cui 33 donne e 12 minori. Poi, a 13 miglia, è stato soccorso un barcone con 40 persone, fra cui 2 donne; mentre il pattugliatore della Guardia di finanza soccorreva altri 19 subsahariani, fra cui 2 minori e 6 donne. A 10 miglia è stato invece agganciato un barchino con 26 tunisini e poi 5 migranti sono stati ritrovati sull’isolotto di Lampione e altri 20, fra cui 4 minori e 8 donne, sono stati intercettati a 7 miglia.

Il barchino giunto sulla terraferma

Sono giunti, infine, direttamente a molo Madonnina, 12 tunisini che sono stati trovati direttamente sulla terraferma dai finanzieri.

Intanto, sono 102 i migranti, ospiti dell’hotspot di Lampedusa che sono stati imbarcati sul traghetto di linea “Sansovino” che giungerà in serata a Porto Empedocle (Ag). A scortarli, i carabinieri del dodicesimo reggimento Palermo. Nell’hotspot di contrada Imbriacola, dopo questo trasferimento, sono rimasti 819 ospiti. La prefettura di Agrigento, d’intesa con il Viminale, ha già disposto il trasferimento di altri 80 migranti con il traghetto di linea Cossydra che partirà in serata. E’ in arrivo in rada, inoltre, la nave quarantena Azzurra sulla quale verranno imbarcati altri ospiti (il numero non è ancora definito) della struttura di primissima accoglienza.

