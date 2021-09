Lupo: “Musumeci sottovaluta la vertenza Almaviva”

PALERMO – Il futuro dei lavoratori Almaviva è in bilico. La commessa Alitalia, che adesso è diventata Ita, è stata assegnata alla ditta Covisian. Gli operatori del call center di Palermo sono pronti a scendere in piazza giorno 9 settembre, proprio per rivendicare i loro diritti.

In questi giorni il sindaco Orlando e l’assessore Marano hanno incontrato i sindacati per cercare di arrivare ad una soluzione, ma al momento non sembra esserci.

Intanto il capogruppo del Pd all’Ars, Giuseppe Lupo, chiede che anche il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci prenda un provvedimento e si faccia sentire dal Governo nazionale: “Il presidente Musumeci sta sottovalutando la vertenza Almaviva, serve il massimo sforzo anche da parte del governo regionale per tutelare i lavoratori nel passaggio da Alitalia ad Ita”.

“L’appalto per il call center della nuova compagnia aerea non garantisce i 621 dipendenti che fino ad oggi hanno gestito con grande professionalità il servizio per Alitalia – ha aggiunto Lupo – ed a fronte dell’impegno dei sindacati, del ministro del Lavoro Andrea Orlando e dello stesso sindaco di Palermo Leoluca Orlando, riscontriamo un preoccupante silenzio del governo regionale che può e deve fare la propria parte. Il gruppo Pd all’Ars garantisce il pieno sostegno ai lavoratori ed è impegnato a portare avanti ogni iniziativa, parlamentare e politica, utile ad una soluzione positiva della vertenza”.

“In un momento di crisi occupazionale come quello che stiamo attraversando a causa dell’emergenza Covid – ha concluso Lupo – bisogna impedire una delocalizzazione selvaggia che penalizzerebbe ancora una volta la Sicilia, ed assicurare continuità lavorativa ai dipendenti della società”.