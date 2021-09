Circolo Canoa Catania di scena a Caldonazzo

Sabato e domenica il Circolo Canoa Catania sarà impegnato nel campionato italiano di velocità e nel Meeting delle Regioni di canoa olimpica. Gli atleti rossazzurri gareggeranno nelle acque del Lago di Caldonazzo (Trento). Saranno protagoniste le categorie Allievi e Cadetti maschili e femminili. Il team del Circolo Canoa Catania partirà per il Trentino domani mattina. Capo della spedizione il direttore sportivo Fabrizio Messina. La rappresentativa siciliana è composta in maggioranza proprio dai canoisti del Circolo Canoa Catania (ben 15). I catanesi si sono preparati bene per questo prestigioso appuntamento e quest’anno hanno sempre dominato la scena, nelle gare regionali e nazionali. I giovani atleti si allenano al fiume San Leonardo, quartier generale della canoa olimpica del Circolo Canoa Catania. Al “Re Di Coppe” ha lavorato anche la nazionale italiana per preparare i Giochi Olimpici di Tokyo. Questo testimonia la bontà dell’impianto etneo, con le acque del fiume che permettono di svolgere ottimi allenamenti. I ragazzi del Circolo Canoa Catania sono agguerriti e carichi. Vogliono ben figurare e salire sui podi portando a casa medaglie prestigiose.

“Weekend importantissimo – afferma Daniele Insabella, presidente del Circolo Canoa Catania -. Al Lago di Caldonazzo saremo presenti con le nostre punte di diamante che rappresenteranno la Sicilia. I ragazzi cercheranno di fare la propria parte. Quest’anno abbiamo sempre ottenuto risultati di rilievo in campo regionale e nazionale. Speriamo chiaramente di confermarci in Trentino. Puntiamo al vertice in tutte le gare. I nostri tecnici federali Luca Angemi, Daniele Romano e Francesco Moro hanno svolto un eccellente lavoro. Auguro a loro e ai ragazzi un weekend ricco di successi”.

Tra i canoisti rossazzurri, impegnati a Caldonazzo, spiccano Armando Angemi, Anastasia Insabella, Luca Trombetta, Manuel Moro, Ivan Russo, Pietro Messina, Ilary Grancagnolo, Sofia Di Grazia, Mattia Allegra, Andrea Consoli, Greta Romano, Massimiliano Insabella, Lorenzo Bonaccorsi ed Elea Torrisi.