Mascherine anti Covid e Converse all star taroccate

I finanzieri della compagnia di Bagheria hanno sequestrato in un negozio a Piana degli Albanesi oltre 1.300 articoli non sicuri e con marchi contraffatti.

C’era di tutto: mascherine anti Covid non a norma, cosmetici, unguenti e materiali elettrici privi delle previste autorizzazioni e potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori.

E c’erano anche scarpe Converse modello All Star e capi d’abbigliamento con i disegni dei personaggi Disney. Tutta merce contraffatta sottoposta a sequestro per violazioni in materia di tutela dei marchi, codice del consumo e vendita di materiale elettrico, mentre il rappresentante legale dell’attività, un cittadino di origini cinesi residente a Piana degli Albanesi, è stato deferito all’autorità giudiziaria di Termini Imerese per i reati di contraffazione e ricettazione.

Rischia una multa da 516 a 25.823 euro.