Floriano: “Filippi è la rivelazione, vogliamo stare tra le prime”

“L’obiettivo è migliorare la classifica dell’anno scorso e stare tra le prime, poi vediamo se riusciamo divertirci. Il Palermo di quest’anno appare nettamente più forte? Le differenze ci sono, ma credo sia partito tutto dall’ultimo periodo della scorsa stagione: si creò un gran feeling con Filippi acquisendo una mentalità diversa, tutto confermato in questo torneo. I nuovi si sono adeguati subito e in più la società ha fatto acquisti importanti. Possiamo dire la nostra fino all’ultimo”. Queste sono alunce delle dichiarazioni rilasciate dall’attaccante del Palermo Roberto Floriano ai microfoni de “La Gazzetta dello Sport”.

In merito al suo ruolo in campo, l’ex Bari ha spiegato: “Nasco trequartista, poi ho giocato quasi sempre nei tridenti come attaccante esterno, De Zerbi a Foggia nel 4-3-3 voleva che gli esterni venissero a giocare tra le linee, con Stroppa ho fatto anche la mezzala. Filippi si muove sulla stessa idea tattica. Magari mi darà una nuova giovinezza (ride, ndr). Sto correndo di più, però sono tipi di corsa diversi. Con Boscaglia era una corsa più lineare e spesso senza palla, con Filippi ho quasi sempre la palla tra i piedi e mi pesa molto meno”.

E infine, sull’allenatore del Palermo Giacomo Filippi, Floriano ha detto la sua: “La rivelazione è lui? Beh sì, all’inizio lo avevamo come secondo e non potevamo immaginare. Il mister, però, si è imposto nella maniera giusta e in modo determinato: ha passione e ci fa stare bene. Difficile la lotta per la maglia? Ben venga la concorrenza, Filippi è leale, non guarda in faccia a nessuno, guarda solamente chi si allena bene e sta meglio”.