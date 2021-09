Gianna Nannini canterà al teatro antico di Taormina

PALERMO – Una icona della musica rock sbarca al teatro antico di Taormina. Venerdì 3 settembre, alle 21, Gianna Nannini canterà nello scenario unico della perla dello Ionio. Il concerto è stato organizzato da Eni gas e luce per celebrare il traguardo dei dieci milioni di clienti.

Come seguire il concerto

La star senese si esibirà al teatro antico ma ci sarà la possibilità di ammirarla anche per gli appassionati che non hanno il biglietto. La diretta del concerto, infatti, sarà fruibile in streaming, previa registrazione, sulla piattaforma dedicata accessibile dalla pagina enigaseluce.com. L’evento sarà Carbon Neutral, per la certificazione della riduzione e compensazione delle emissioni di CO2, e saranno adottate tutte le misure necessarie per ridurne al minimo l’impatto sull’ambiente.

Musica e ambiente

Gianna Nannini porterà sul palco del teatro antico di Taormina il suo repertorio, accompagnata dalla sua band, per uno show di 60 minuti. L’organizzazione del concerto supporterà inoltre la realizzazione di un intervento di recupero presso la riserva naturale orientata “Oasi del Simeto”, un’area naturale protetta situata nel Comune di Catania distrutta dagli incendi del 30 luglio.

