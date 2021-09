CALTANISSETTA – Incidente lungo la strada statale 115 ‘Sud Occidentale Sicula’, in provincia di Caltanissetta. Secondo quanto informa l’Anas in una nota il traffico è temporaneamente bloccato in entrambe le direzioni a causa di uno scontro avvenuto all’altezza di Gela. L’incidente, su cui sono in corso accertamenti, ha coinvolto 2 veicoli che si sono scontrati frontalmente.