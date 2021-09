Lega vota contro il Green pass, tensioni nel Governo

ROMA – I parlamentari della Lega, Fratelli d’Itali ed alcuni ex del M5s hanno votato in commissione Affari sociali alla Camera diversi emendamenti all’ultimo decreto legge Covid contro l’obbligo di Green pass. I provvedimenti non sono stati approvati ma è scoppiata la polemica con il Pd ed il Movimento 5 stelle creando un vero e proprio caso nel governo.

Le reazioni

Il segretario Pd, Enrico Letta, attacca la Lega: “Il suo voto è una scelta che la pone al di fuori della maggioranza, serve un chiarimento politico su questo punto”. Alla critica si unisce anche il M5S che parla di “schizofrenia politica” del Carroccio. E anche il ministro della Salute Roberto Speranza ammonisce: “Non si giustifica un voto difforme”. “È Letta che è fuori dal mondo – replicano i leghisti – Pd e M5s ragionano come se al governo ci fosse Conte, per fortuna c’è Draghi”. La Lega rincara la dose con il suo segretario Matteo Salvini, che sottolinea: “Se lo Stato impone il green pass deve anche garantire i tamponi”.

L’attacco del Pd

Dalla Festa dell’Unità di Bologna il segretario Pd Letta è andato all’attacco: “Io stigmatizzo la scelta della Lega che con i voti di oggi in Commissione alla Camera contro il Green pass ha deciso, proprio nella giornata di oggi, di fare una scelta che la pone al di fuori della maggioranza. Quindi chiedo un chiarimento politico su questo punto”. Poi Letta ha aggiunto: “Credo di poter dire che quello che” è successo “alla Camera, dove in Commissioni Affari sociali la Lega di fatto è uscita dalla maggioranza e ha votato contro il Green pass, contro anche il voto che la Lega aveva dato in Consiglio dei ministri, dimostra una situazione intollerabile. Le forze politiche devono essere le prime a dare il segno positivo e di unità perché il nostro Paese in questo momento funzioni e perché tutte le cose funzionino”, ha aggiunto.