SAN CATALDO (CALTANISSETTA) – Quando i carabinieri sono entrati nel locale hanno scoperto numerosi clienti seduti allo stesso tavolo e, anche nella parte esterna, gruppi di commensali non conviventi superiori a quattro. La scena in un locale di San Cataldo, in provincia di Caltanissetta.

Scattata la multa per il titolare

A scoprire il tutto sono stati i militari della Tenenza dei carabinieri nel corso di un controllo sul rispetto delle normative contro la diffusione del coronavirus. Nel locale, quindi, venivano somministrati alimenti e bevande ospitando più di quattro persone non conviventi ai tavoli posti all’esterno “ed in alcune circostanze – spiegano i carabinieri – veniva registrata la presenza di un considerevole numero di commensali, seduti in un unico tavolo”. I carabinieri hanno elevato una multa pari a 560 euro.

CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA