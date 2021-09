“Palermo nel caos per i lavori in autostrada, all’Anas si dimettano”

PALERMO – Palermo nella morsa del traffico in questi giorni per via di alcuni lavori programmati dall’Anas lungo l’autostrada per Catania. Una situazione che non è andata giù ai deputati di Attiva Sicilia, gruppo parlamentare all’Ars. “Soltanto chi nutre disinteresse e disprezzo per i siciliani può immaginare di paralizzare l’uscita autostradale di Palermo sulla A19 con lavori che andrebbero programmati in altro periodo ed eseguiti nelle ore notturne – dice una nota dei deputati regionali -. Disinteresse e disprezzo anche per l’economia di molti Comuni che di fatto vengono tagliati fuori dal collegamento con il capoluogo”.

“Palermo paralizzata”

“Del resto – prosegue la nota – è la storia di sempre di questa autostrada che conta ancora oggi interruzioni e restringimenti a decine in entrambe le direzioni. E si ignora volutamente che si tratta dell’arteria di collegamento più importante dell’isola, sia per il traffico di passeggeri che di merci. Da giorni Palermo è paralizzata già all’altezza del ponte S. Erasmo con evidenti riflessi negativi su tutta la circonvallazione e sul percorso alternativo di via Messina Marine”.

“I vertici regionali di Anas si dimettano”

A questo punti Attiva Sicilia prende di petto i vertici di Anas: “Di fronte a questo ennesimo sfregio non possiamo che chiedere le dimissioni immediate dei vertici siciliani dell’Anas e un intervento della Regione affinché imponga un calendario e una modalità di lavoro che garantisca una percorrenza normale e sicura lungo tutta l’autostrada Palermo-Catania”.

