Palermo, presentato il VII° Torneo Internazionale giovanile

PALERMO – Tutto pronto sui campi del Ct Palermo di viale del Fante per il torneo giovanile maschile e femminile Città di Palermo del circuito Itf grado 3. La manifestazione internazionale, giunta alla settima edizione, è stata presentata questa mattina alla stampa e agli sponsor.

Erano presenti il presidente del Ct Palermo Giorgio Lo Cascio, il deputato allo sport Marco Valentino, il consigliere Fit nazionale Gabriele Palpacelli, il presidente Fit Sicilia Giorgio Giordano, il direttore del torneo Alessandro Chimirri e l’organizzatrice del torneo Paola Gianguzza.

“Ringraziamo gli sponsor per il prezioso supporto – ha detto il neo presidente Giorgio Lo Cascio – per me è un grande orgoglio essere il presidente di questo sodalizio e iniziare il mio mandato con un evento giovanile di grande spessore come questo. Il Ct Palermo è da sempre vicino al tennis juniores”.

“Ancora una volta il Ct Palermo allestisce una bellissima manifestazione a conferma delle grandi capacità organizzative di questo club”. Le parole del consigliere nazionale Fit Gabriele Palpacelli.

“Faccio un grosso in bocca al lupo alla nuova dirigenza del Ct Palermo – ha detto il presidente Fit Sicilia Giorgio Giordano – e a questa bellissima manifestazione che sono certo sarà organizzata nel migliore dei modi”.

“La nuova deputazione di cui faccio parte – spiega il deputato allo sport Marco Valentino – ha scelto di dare continuità ad un percorso iniziato negli anni scorsi votato alla promozione del tennis, sia sul piano sociale, sia su quello agonistico con una grande attenzione rivolta al tennis giovanile”.

Il direttore del Torneo Alessandro Chimirri infine è entrato nel merito dei dettagli tecnici.

Testa di serie numero 1 del tabellone maschile sarà l’elvetico Frederic Vogeli numero 244, seguito a ruota dal piemontese Lorenzo Ferri e da un altro svizzero Kaj Quirjjins. Ammessi di diritto nel main draw per i colori di casa nostra, il campano Mariano Tammaro, semifinalista lo scorso anno, l’emiliano Peter Buldorini, il ligure Filippo Romano, il romano Giammarco Gandolfi, Massimo Giunta, il siciliano Matteo Covato, Federico Bondioli e Giacomo Nosei.

A guidare il seeding femminile, la tennista del Ct Palermo Anastasia Abbagnato, 233 delle classifiche juniores, con all’attivo già delle esperienze in tornei da 25.000 dollari. Subito dopo figurano la finlandese Stella Remander e la campana Emma Valletta. Le altre azzurre nel main draw sono la marchigiana Federica Urgesi, la romana Francesca Pace, la toscana Viola Turini, Emma Pedretti ed Emma Penne. Supervisor Itf il pugliese Riccardo De Biase.

Un torneo che, nel corso della sua breve storia, ha visto la presenza di giocatori e giocatrici, su tutti l’altoatesino Jannik Sinner, che oggi sono protagonisti nel panorama del tennis professionistico. Non solo il campione di San Candido, presente in Sicilia nel 2017, ma anche il mancino francese Hugo Gaston (127 del ranking Atp) e gli italiani Flavio Cobolli e Luca Nardi, per passare all’australiana Olivia Gadecki e alle azzurre Elisabetta Cocciaretto, 121 Wta, e Lisa Pigato.

Inizio gare tabellone qualificazioni: domenica 5 settembre ore 9

Inizio gare tabellone principale: martedì 7 settembre

Finali doppio: venerdì 10 settembre

Finali singolare: sabato 11 settembre a partire dalle 10

Nazioni rappresentate: Italia, Svizzera, Bulgaria, Finlandia, Ucraina, Polonia, Belgio, Russia, India, Romania, Grecia, Austria, Slovacchia, Estonia, Danimarca

Pagina Facebook ufficiale: VII Torneo Internazionale ITF Junior Città di Palermo

Il torneo di Palermo, dopo quello a Rakovnik in Rep. Ceca è il più importante evento del panorama giovanile under 18 della settimana.