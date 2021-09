Partinico: cancellati 21 anni di tasse, tutti i particolari

PARTINICO – Al comune di Partinico, grosso centro della provincia di Palermo, arriva la pace fiscale. Saranno infatti cancellate 21 anni di multe elevate dal comando di polizia municipale per violazioni del codice della strada.

I dettagli

In particolare, il periodo dei verbali non pagati e adesso annullati è compreso tra il 1989 e il 2010. Si tratta di multe non ancora prescritte e che quindi l’Ente, potenzialmente, avrebbe potuto incassare. Il provvedimento è frutto di un decreto del 2018 voluto fortemente dalla Lega, all’epoca partito di Governo con il Conte I, che stabilisce la cancellazione delle cartelle esattoriali inferiori a mille euro.

Le multe annullate

Tra questi debiti rientrano anche le sanzioni amministrative. Il comune di Partinico si era affidato all’esattoria per la loro riscossione, ma adesso, grazie a questa norma molto contestata, non potrà più riscuotere i vecchi crediti derivanti dai verbali emessi dalla polizia municipale in 21 anni.

Il Comune di Partinico, infatti, ha eliminato dall’archivio del comando dei vigili urbani anche le multe di accertata violazione alle norme del codice della strada, dal 1996 al 2010 e verbali dal 1989 al 2010 non pagati e per i quali l’ente della riscossione ha provveduto all’annullamento.

Dunque, per i furbetti delle multe che in questi anni non hanno mai pagato alcun verbale, arriva anche l’aiutino dello Stato.