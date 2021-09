ROMA – Il week-end che si avvicina all’orizzonte potrebbe portare nuvole e maltempo su una Sicilia che finora sembra in piena estate, con temperature e cielo azzurro quasi ovunque. A darne notizia è l’Ansa, che parla di “temporali spinti verso l’Italia da vortice in formazione sul Mar Mediterraneo”, anche se già da domenica si prevede un miglioramento. In Sicilia le piogge potrebbero arrivare nella giornata di sabato e toccare le zone più interne della regione: la provincia di Enna e parti delle province di Palermo e Trapani.

Fenomeni locali

Previsioni che arrivano dal sito iLMeteo.it. “Dopo un giovedì in gran parte soleggiato, da venerdì le nubi aumenteranno via via più diffusamente al Nordovest e poi dalla Sardegna verso le regioni centrali”, si legge in una nota del portale che fornisce un quadro complessivo di tutta l’Italia. Alcune precipitazioni potranno interessare le Alpi occidentali del Piemonte e i rilievi della Liguria, mentre in Sardegna sono attesi temporali prima sulle province meridionali e poi su quelle orientali. Le previsioni indicano inoltre che durante il weekend la perturbazione acquisterà forza, generando forti temporali a partire da Lazio e Toscana e poi su Umbria, Marche, Abruzzo, Molise e quindi Puglia, Basilicata e Campania. Previsti fenomeni locali su Calabria e Sicilia.

“Possibili allagamenti”

“I fenomeni atmosferici potranno risultare particolarmente forti creando improvvisi allagamenti”, si legge ancora nella nota. Domenica 5 settembre la perturbazione interesserà ancora il Sud, con Appennino laziale e abruzzese e Alpi centro-occidentali, sul resto delle regioni tornerà a splendere il sole. “Le temperature – conclude la nota – subiranno una fisiologica diminuzione in presenza di precipitazioni, aumenteranno leggermente dove sarà più soleggiato”.

