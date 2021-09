Coronavirus, identificata variante più resistente ai vaccini: i particolari

L’Organizzazione mondiale della sanità ha scoperto un nuovo ceppo di Covid19 denominato Mu o B.1.621. La scoperta è avvenuta lo scorso gennaio in Sud America ed Europa.

L’allerta è scattata dopo il rapido incremento dell’incidenza delle varianti rilevate in Colombia ed Ecuador dove è attualmente responsabile del 39 e del 13% dei contagi. La quota di contagi di Mu è “costantemente aumentata” in entrambi i paesi, ha affermato l’Organizzazione.

Il bollettino settimanale dell’Oms afferma che la variante ha mutazioni che suggeriscono che potrebbe essere più resistente ai vaccini, come nel caso della beta, ma aggiunge la necessità di ulteriori studi per avere indicazioni più precise su questo punto. Secondo quanto dice l’Oms ci sono ben quattro varianti di coronavirus preoccupanti: Alpha, identificata per la prima volta nel Kent, in Inghilterra e ora presente in 193 paesi, Beta diffusa in 141 nazioni, Gamma in 91 e Delta in 170 paesi. Mu è al momento un gradino più in basso e classificata “variante di interesse” così come Lambda, inclusa nella lista lo scorso giugno.