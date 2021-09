Tragedia a Termini Imerese, un uomo muore annegato

Un’altra tragedia in mare nel Palermitano. Un uomo è annegato a Termini Imerese, si tratta di Michele Calò, 64 anni. Il corpo senza vita è stato notato da un diportista all’imboccatura del porto ed è stato recuperato dalla motovedetta della Guardia Costiera. Il medico legale giunto sul posto per una prima ispezione cadaverica, ha confermato il decesso per arresto cardiaco e annegamento. Al termine degli accertamenti il pm di turno ha disposto la restituzione della salma alla famiglia per celebrare i funerali.

Il precedente

La scorsa settimana a perdere la vita a Capaci era stato un ragazzo di 21 anni, Luca Carollo. Il giovane si era tuffato in mare per salvare un coetaneo in difficoltà tra le onde. LEGGI ANCHE: Ragazzo di 21 anni annegato a Capaci