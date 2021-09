CATANIA – Una polizza assicurativa al costo di dieci euro per coprire eventuali danni legati alla somministrazione del vaccino anti-coronavirus. L’iniziativa è del Codacons ed è indirizzata a coloro i quali sono indecisi e hanno paura di vaccinarsi temendo effetti negativi per la salute. Il Codacons ha istituito a Catania, prima città italiana, lo sportello ‘Stop paura vaccino’, offrendo una polizza assicurativa a chi si iscriverà (al costo ridotto di 10 euro al posto dei 50 della normale tessera) all’associazione dei consumatori. “Uno ‘scudo – afferma in una nota il Codacons – che permette di affrontare la vaccinazione ed eventuali reazioni avverse”.

“Diamo serenità ai cittadini”

La copertura assicurativa offerta da Intesa Sanpaolo RBM Salute e prevede indennizzi a favore degli assicurati nel caso di reazione avversa al vaccino senza ricovero, reazione avversa al vaccino con ricovero, contagio da Covid-19 post vaccino con ricovero, oltre ad un’indennità per ricovero in terapia intensiva/sub-intensiva. “Lo scudo sarà attivato automaticamente senza alcun ulteriore adempimento in favore degli iscritti i quali, oltre a tutti i servizi offerti dal Codacons (consulenza telematica, newsletter, conciliazioni paritetiche) potranno da oggi beneficiare di una copertura assicurativa – spiega la nota -. Una iniziativa che mira a fornire maggiore serenità ai cittadini e a sostenere la campagna vaccinale operando concretamente sugli indecisi”.

