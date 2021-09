Attentato in Nuova Zelanda: accoltellati in sei VIDEO

NUOVA ZELANDA – Atto terroristico compito in un supermercato di Auclkand in Nuova Zelanda da un uomo, che ha accoltellato sei persone. A darne l’annuncio è stata, durante una conferenza stampa tenuta alle 17.15 locali (7.15 in Italia), la prima ministra neozelandese Jacinda Ardern.

Le persone coinvolte sono state trasportate in ospedale e tre di loro sono in condizioni gravi. Il premier neozelandese ha detto che l’attacco è stato compiuto da un uomo che era sotto stretta osservazione per via delle sue idee estremiste e che ha definito un “lupo solitario ispirato dallo Stato Islamico. Quanto accaduto oggi è stato, spregevole, odioso, sbagliato”.

L’uomo, ucciso circa un minuto dopo l’inizio dell’attacco, è un cittadino dello Sri Lanka che era arrivato in Nuova Zelanda nel 2011. Secondo le prime ricostruzioni l’uomo avrebbe preso il coltello con cui ha ferito varie persone nel supermercato dove è avvenuto l’attacco.