Macchina in fiamme lungo l’autostrada Palermo-Catania. Non ci sono feriti, ma il traffico è rallentato. Il veicolo ha perso fuoco dopo Scillato. La persona al volante aveva visto fuoriuscire del fumo dal vano motore ed è sceso dal mezzo. Sono intervenuti gli agenti della Polstrada del distaccamento di Buonfornello per mettere in sicurezza il tratto di autostrada.