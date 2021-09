Canottieri Marsala, Noto trionfa alla Coppa Primavela

Stagione agonistica ricca di successi e soddisfazioni per il giovanissimo timoniere della Società Canottieri Marsala, Filippo Noto, che entra di diritto nella ranking dei migliori Cadetti della vela italiana.

Dopo tre giorni di regate, ricche di divertimento e grandi emozioni, si è conclusa a Cagliari la 36a edizione della Coppa Primavela, il più importante evento riservato alla vela giovanile italiana della FIV. La competizione, che si è svolta nello specchio d’acqua antistante la spiaggia del Poetto, ha richiamato nel capoluogo sardo oltre mille timonieri provenienti da tutta Italia per la partecipazione a due eventi velici: Coppa Primavela e Campionato italiano classi in singolo.

La flotta più numerosa è stata quella degli Optimist, con ben 233 partecipanti, e tra loro c’era anche il giovanissimo timoniere della Società Canottieri Marsala, Filippo Noto, che ha regatato per la Coppa Primavela, dedicata ai velisti nati nel 2012. Imponendosi sempre tra le prime posizioni in classifica, Filippo Noto, dopo nove prove disputate in tre giorni, è riuscito a portare a casa la più grande vittoria, arrivando primo alla 36a edizione della Coppa Primavela, sotto gli occhi orgogliosi dei suoi coach e dando lustro a tutta la città di Marsala.