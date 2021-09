Droga, aveva creato un laboratorio in una grotta lavica: arrestato VIDEO

CATANIA – Aveva creato una sorta di laboratorio dove nascondeva e confezionava le dosi di marijuana che vendeva sotto casa, a poche centinaia di metri di distanza. Tutto questo a Catania, in una piccola grotta lavica coperta dalla fitta vegetazione in un terreno abbandonato nei pressi del Viale Tirreno.

E’ quanto i carabinieri contestano ad un 47enne, arrestato in flagranza del reato di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. I militari sono intervenuti guidati anche dal pastore tedesco ‘King e lo hanno trovato in possesso di 111 dosi di marijuana skunk, tre bilancini di precisione e materiale per confezionare le dosi. La droga e il materiale sono stati sequestrati, mentre l’arrestato e’ stato postot ai domiciliari cosi’ come deciso dal giudice in sede di processo per direttissima.