Droga in camera da letto, arrestati due fratelli

Catania – Diverse dosi di marijuana per un peso complessivo di circa 3 chilogrammi, materiale per il confezionamento della droga e denaro contante sono stati sequestrati a Catania dalla Polizia di Stato nella stanza da letto dell’abitazione di due fratelli, D.P. e G.P., rispettivamente di 32 e 48 anni, che sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di marijuana in concorso.