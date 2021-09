Fratelli d’Italia stoppa Miccichè: “Grandi alleanze improponibili”

PALERMO – Fratelli d’Italia stoppa Gianfranco Miccichè e l’idea di una larga coalizione anche in Sicilia, sul modello Draghi, rilanciata oggi dal presidente dell’Assemblea regionale siciliana. A prendere la parola, per i meloniani dell’Isola, sono i coordinatori per la Sicilia occidentale e per la quella orientale Giampiero Cannella e Salvo Pogliese: “Stupisce il fatto che un esponente politico dell’esperienza di Gianfranco Miccichè e con il grado di responsabilità istituzionale che ricopre continui pervicacemente a sostenere in Sicilia una tesi improponibile – dicono -. Anziché offrire idee e progetti per rafforzare il centrodestra e renderlo sempre più forte e credibile in vista delle amministrative di Palermo e delle prossime elezioni regionali, Miccichè non perde occasione per vagheggiare anche nell’Isola una formula emergenziale che qui, saprebbe molto di consociativismo”.

“No al consociativismo”

La critica al presidente dell’Ars è su tutta la linea, quindi, dal momento che in casa FdI si guarda anche alle Amministrative di Palermo che precederanno temporalmente le Regionali 2022. I meloniani di Sicilia vedono una ipotesi di coalizione alla Draghi come il fumo negli occhi e intendono evitare “quel consociativismo – dicono – che ha avuto come unica motivazione la salvaguardia di interessi particolari, ha prodotto soltanto accordi al ribasso e disastri per la Sicilia”.

“Miccichè lavori per il centrodestra”

Secondo Cannella e Pogliese “il governo di centrodestra attualmente in carica è già sensibile alle istanze del territorio e delle categorie, grazie al senso di responsabilità della sua classe dirigente e della legittimazione popolare derivata da una vittoria elettorale che ha premiato uomini e programmi”. FdI quindi conclude: “Nessuna formula fantasiosa. Miccichè, così come gli altri amici del centrodestra, lavorino lealmente per il futuro della coalizione e io bene della Sicilia”.

