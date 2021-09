La fontana “I Malavoglia” riconsegnata ai catanesi

Realizzata dallo scultore Carmelo Mendola, installata nel 1975, non era più in funzione da parecchi anni.

Catania. Appuntamento con il bello. Stasera, venerdi’ 3 settembre, a Catania alle 19,30 il sindaco Salvo Pogliese riconsegnera’ alla citta’ rigenerata e funzionante in ogni sua parte la fontana de ‘I Malavoglia’, realizzata dallo scultore Carmelo Mendola, installata nel 1975 ma non piu’ in funzione da parecchi anni. Il progetto di riqualificazione era stato proposto nel 2017 alla consultazione pubblica, senza pero’ risultare vincitore, seppur per poco.

La proposta l’anno successivo fu condivisa dalla Giunta Pogliese appena insediata, che ritenne opportuno privilegiare la rinascita di un simbolo della citta’ ispirato all’opera dello scrittore verista, del quale nel 2022 ricorre il centenario della morte. I fondi utilizzati sono quelli per la democrazia partecipata che prevedono una compartecipazione in favore dei comuni al gettito regionale dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e un successivo intervento di 30 mila euro della giunta Pogliese, prelevati dalla tassa di soggiorno e dunque senza incidere sul bilancio comunale.