Meteo, maltempo e temporali nel week-end: ecco dove

Un vortice di bassa pressione è pronto ad interessare parte dell’Italia tra sabato e domenica, provocando numerosi temporali. Anche se questa prima perturbazione post vacanze in arrivo dall’Atlantico non sarà in grado di colpire tutto il nostro Paese in forma omogenea. La giornata peggiore sul fronte temporali, secondo i meteorologi, sarà quella di sabato. Gran parte del Centro e del Sud dovranno infatti fare i conti con piogge e rovesci temporaleschi, localmente a carattere di nubifragio.

Le zone interessate

Sotto osservazione, già dal mattino, ma soprattutto nella seconda parte della giornata e almeno fino a sera inoltrata, saranno molti settori del Lazio, l’Abruzzo, il Molise, la Campania e i settori centro-settentrionali della Puglia. Saranno questi i settori dove si manterrà più elevato il rischio di temporali anche di forte intensità. Pioggia anche sul resto del Sud, su alcuni tratti della Sicilia e sui settori più orientali della Sardegna.

Domenica di maltempo

Domenica, invece, la perturbazione proseguirà la sua marcia verso Sud. Saranno infatti le regioni meridionali a subire la maggiore instabilità, specie Puglia, Basilicata, Calabria e i comparti più settentrionali della Sicilia. Su queste zone saranno ancora possibili intensi rovesci, anche a carattere temporalesco.

Solamente a sera il meteo migliorerà anche al Sud. Tempo sereno è invece previsto al Nord per tutto il fine settimana.