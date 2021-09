Proteste e violenze per non andare in quarantena, migranti denunciati

SIRACUSA – Non volevano sottoporsi al periodo di quarantena obbligatorio e così hanno reato disordini e proteste al porto di Augusta, in provincia di Siracusa, e ora sono scattate le denunce da parte della questura. Si tratta di 21 migranti che dovevano essere imbarcati per effettuare la quarantena a bordo della nave Azzurra. lo scorso 26 agosto.

Accusati anche di resistenza a pubblico ufficiale

I migranti, che facciano parte di un gruppo di 77, hanno protestato in maniera violenta per non sottoporsi al periodo di quarantena: gli agenti dei commissariati di Augusta e Pachino hanno cercato di calmare i migranti e limitare i disordini e individuati i più facinorosi li hanno isolati. A questo punto i 21 denunciati devono rispondere di danneggiamento aggravato, violenza privata aggravata, furto e resistenza a pubblico ufficiale aggravata.

CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA