Tragedia in corso Tukory: si accascia per strada e muore

Era appena uscito da un panificio quando si è accasciato per terra e ha perso i sensi. Tragedia in corso Tukory, a pochi metri da uno degli ingressi del popolare mercato di Ballarò, dove un uomo di 63 anni è morto, nonostante l’arrivo dei soccorsi nel giro di pochi minuti.

Sul posto la polizia e il 118

L’allarme è stato lanciato dai numerosi passanti presenti in quel momento in strada e sul posto sono arrivate tre ambulanze del 118. Due le volanti della polizia arrivate in corso Tukory per allontanare la folla. I sanitari hanno effettuato le manovre rianimatorie, ma per il 63enne non c’è stato nulla da fare e non è rimasto che accertarne il decesso. Si attende l’arrivo del medico legale.

CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT