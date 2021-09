Trapani, vittoria in amichevole contro Orlandina

Prima uscita stagionale per i granata che vincono nel test amichevole contro i messinesi

TRAPANI – Termina 79-76 per la Pallacanestro Trapani l’amichevole giocata ieri pomeriggio contro l’Orlandina. Il punteggio è stato azzerato in ogni quarto. Questi i parziali: 21-19; 17-17; 20-25; 21-15. Di seguito, la cronaca della partita.

1° QUARTO: Il primo canestro della nuova stagione sportiva della Pallacanestro Trapani porta la firma di Giovanni Minore che si presenta con un 2/2 ai liberi. Vecerina pareggia e poi Laganà porta in vantaggio i suoi con uno step back dai 6.75. Canestro da sotto di Poser e break di 7-0 dell’Orlandina che viene prontamente stoppato dalla tripla di capitan Mollura. Dopo i canestri di Laganà e Vecerina (5-11) coach Parente chiama il primo time out. Mollura realizza dalla media prima del botta e risposta da 3 fra Laganà e Wiggs. Childs e Massone segnano i loro primi canestri in granata e Trapani si porta sul +1 a 2’50’’ dalla fine (16-15). La tripla di Massone ed il canestro in contropiede di Guaiana valgono il +6 (21-15). King e Laganà realizzano da sotto: il primo quarto finisce 21-19.

2° QUARTO: Gay si presenta con una tripla. Vecerina colpisce in penetrazione. Palermo piazza una bomba e Wiggs pareggia i conti, ma Reggiani segna da oltre l’arco (5-8 a 6’ dal termine). Splendido alley-up fra King e Reggiani. Botta e risposta fra Childs e King: 7-12 e time out per coach Parente. Childs segna dal post basso ma risponde King. I 4 punti consecutivi di Mollura e l’1/2 ai liberi di Massone valgono la parità a quota 14. Un tiro libero di Tomasini ed il canestro di Taflay portano Trapani a +3 ma Gay pareggia: il secondo quarto termina 17-17.

3° QUARTO: Mollura segna 6 punti ma l’Orlandina si porta in vantaggio grazie a King (6-9). Tripla di Massone e canestro di Poser. Childs segna in allontanamento. Altro canestro di Poser ma Wiggs pareggia in contropiede (13-13). Taflaj fa 4 punti di fila dopo il canestro di Laganà (17-15). Botta e risposta da 3 fra Guaiana e Gay. Laganà, Gay e Bartoli siglano un break di 7-0 che chiude la frazione sul 20-25.

4° QUARTO: Vecerina e Tomasini mettono subito una tripla. Vecerina e Bartoli portano l’Orlandina sul 3-7. Botta e risposta fra Childs e Bartoli prima del time out chiamato da coach Parente. Bartoli mette 2 tiri liberi prima del jump dalla media di Mollura. Altro 2/2 dalla lunetta per Mollura. Dopo un tiro libero di Massone, Wiggs piazza la tripla che vale il 14-11. Childs fa 2/2 dalla lunetta prima del contropiede concluso da Wiggs. Diouf e Poser segnano da sotto (18-14). Sulla sirena Guaiana segna in tap-in: il quarto termina 20-14.