Fa infibulare le figlie in Africa, arrestato padre padrone

PIACENZA – Due bambine sono sottoposte dal padre alla pratica dell’infibulazione, la mutilazione dei genitali femminili, che è vietata e punita dal codice penale italiano anche se il reato è commesso all’estero.

L’episodio risale a diverse settimane fa, ma la notizie è stata resa pubblica solamente in queste ore dopo l’arresto del padre delle due adolescenti.

I fatti

L’uomo aveva approfittato di un viaggio in Africa durante l’estate per sottoporre le bimbe all’infibulazione. A segnalare la vicenda sono stati i medici dell’Asl di Piacenza che avevano visitato le bambine. Procura e carabinieri, che stanno indagando, mantengono sul caso il più stretto riserbo. “E’ un nuovo campanello d’allarme sulla condizione femminile in troppe famiglie di immigrati dentro cui vige un regime talebano”, afferma in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini.

Le reazioni

“La mutilazione genitale – prosegue – è severamente punita in Italia grazie alla legge Consolo, ma è un’usanza tribale che, pur non essendo legata ad alcun precetto religioso, viene purtroppo ancora praticata e suggerita da alcuni imam provenienti soprattutto da Somalia ed Egitto. Occorre una grande mobilitazione sociale e culturale per impedire questi abusi che pregiudicano per sempre la vita di ragazze a cui è vietato occidentalizzarsi, come ha tragicamente dimostrato l’atroce vicenda di Salman. Se i genitori non accettano di integrarsi, bisogna alzare il livello di sorveglianza per impedire questi inammissibili soprusi”.