Notte da incubo per una donna picchiata dal marito

Notte di botte e insulti per una donna. La telefonata di aiuto è arrivata all’una della scorsa notte. Chi ha risposto al numero per le emergenze, il 112, ha allertato subito i carabinieri della stazione di Raffadali e del Nucleo radiomobile di Agrigento.

I militari sono piombato in casa. Sono riusciti a fatica a calmare l’uomo di 31 anni, che dopo avere colpito con schiaffi e spintoni la moglie, si è scagliato contro gli uomini in divisa.

La moglie, casalinga ventisettenne di Agrigento, è stata refertata all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento,. Per lei cinque giorni di prognosi per le escoriazioni al volto e al corpo. La donna ha raccontato il suo incubo. Non è la prima volta che il marito la picchiava. Accade soprattutto quando abusa di alcool.

L’uomo è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico Ufficiale. Si trova agli arresti domiciliari a casa della madre dove attenderà la fissazione dell’udienza di convalida.