Le isole pro-vax e il boom di vaccini: 700 dosi in 72 ore

LINOSA – E’ aumentato di 10 punti percentuale in 3 giorni il numero di vaccinati con almeno una dose nelle isole Pelagie. Sono complessivamente 686 le somministrazioni effettuate da martedì pomeriggio a questa mattina nei due centri provvisori realizzati dall’Asp di Palermo, prima nell’Istituto Luigi Pirandello e poi nei locali del Poliambulatorio di Contrada Grecale tra Lampedusa e Linosa.

I dati

Dal 66,20% dei vaccinati con una dose, si è rapidamente passati al 76,21% di oggi, grazie ad un’attività che ha coinvolto, prima gli studenti ed il personale docente e non docente, e poi tutto il resto della popolazione over 12. Gli immunizzati (ciclo completo di vaccinazione) sono, invece, passati da 60,73% a 62,79%.

“I periodici interventi effettuati sia Lampedusa che a Linosa – ha sottolineato il direttore generale dell’Asp del capoluogo, Daniela Faraoni – hanno consentito di somministrare almeno una dose di vaccino a trequarti della popolazione residente. Sono moltissime le prime dosi a conferma che l’azione continua e costante di sensibilizzazione della popolazione sta consentendo di recuperare anche coloro i quali non avevano risposto agli appelli precedenti. Torneremo nelle Pelagie il 23 settembre e lo faremo periodicamente per consentire a tutti, anche ai turisti, di vaccinarsi”.

Studenti vaccinati

Delle 686 somministrazioni fatte in 3 giorni tra Lampedusa e Linosa, 141 hanno riguardato gli studenti dell’Istituto Pirandello. Sono state, complessivamente, 567 le prime dosi ed 119 le seconde. A Linosa in 32 si sono vaccinati consentendo di raggiungere il 90% di coloro i quali hanno ricevuto almeno un dose di siero. Tra questi anche due over 80 che, finora, non si erano ancora vaccinate.