Maltempo, vento fortissimo: la violenza del downburst VIDEO

PARTINICO (PA) – Pioggia ma anche fortissime raffiche di vento, questa mattina su Partinico, in provincia di Palermo.

Mentre il capoluogo faceva i conti con i disagi dovuti ad alberi caduti o strade allegate, il Paese vicino il capoluogo faceva i conti con i danni causati dal vento. Potrebbe essersi verificato un downburst e cioè una colonna d’aria fredda che scende a “cascata” all’interno di una nube temporalesca, tocca il suolo e si propaga con violenza.

Le raffiche sono state fortissime e hanno rischiato di spazzare via tutto quello che si trovavano davanti, così come testimonia il video diffuso dall’Associazione Meteo Palermo Onlus.

Nelle prossime ore, comunque, le condizioni meteorologiche miglioreranno in tutta l’Isola e si vedrà nuovamente un aumento delle temperature.

Forte #downburst in mattinata su #Partinico all’arrivo di una cella #temporalesca. Il fenomeno viene talvolta erroneamente confuso con le trombe d’aria, ma si tratta in realtà di violente raffiche orizzontali in uscita dal fronte del temporale che avanza, accompagnando come in questo caso precipitazioni di forte intensità.