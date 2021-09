Maltempo: yacht ormeggiato nel porticciolo di Ustica colpa a picco

USTICA (PA) – Uno yacht di due diportisti tedeschi è affondato al porto di Ustica, senza provicare feriti.

Il maltempo, che sta colpendo l’Isola, sta causando danni anche alle imbarcazioni, che non tutti sono riusciti a mettere a riparo.

Le onde hanno spinto l’imbarcazione sulla banchina, si è aperta una falla nello scafo e l’imbarcazione è colata a picco.

Adesso sono al lavoro gli uomini della Guardia Costiera e alcuni pescatori per evitare inquinamento nell’acqua del porto. In tanti sull’isola chiedono alla Regione di migliorare le condizioni del porticciolo nell’isola che quest’anno ha accolto centinaia di imbarcazioni dei turisti arrivati in tanti a Ustica per trascorrere le vacanze. “Quando il mare sferza la costa le imbarcazioni rischiano seri danni”, affermano.