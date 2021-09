Cerco lavoro, ecco i concorsi, i bandi per un posto sicuro LINK

Cerco lavoro, ecco i concorsi, i bandi per un’occupazione vera e sicura.

Avvocatura dello Stato

Concorso, per esame teorico pratico, a dieci posti di procuratore dello Stato (GU n.66 del 20-08-2021)

Agenzia Entrate – 2.320 posti

Agenzia Entrate – Selezione pubblica per l’assunzione di 2320 unità per attività amministrativo-tributaria. Attenzione le domande di partecipazione al concorso dovranno essere compilate e inviate telematicamente entro le 23.59 del giorno 30 settembre 2021, attraverso questo link. LINK DIRETTO AL BANCO CLICCA QUI

Rap Palermo – 46 posti – come partecipare

E ‘ indetta una pubblica selezione, per la copertura di n. 46 posti di Autistada assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminatoe con rapporto a tempo pieno (38 ore/settimana comprese domeniche e festivi) al liv. 3° parametro B del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Servizi Ambientali – Utilitalia .

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice utilizzando esclusivamente lo schema allegato, riportante tutte le dichiarazioni indicate nel presente avviso che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire, deve essere spedita, in busta chiusa e sigillata, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento a RAP S.p.A. c/o Piazzetta B. Cairoli snc, 90123 Palermo ovvero presentata, in busta chiusa e sigillata, brevi manu presso la predetta sede societaria ovvero inoltrata a mezzo PEC al seguente indirizzo [email protected]

Agenzia Entrate – 100 funzionari informatici

Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 100 unità – profilo professionale Funzionario informatico – Attenzione: le domande di partecipazione al concorso dovranno essere compilate e inviate telematicamente entro le 23.59 del giorno 30 settembre 2021, attraverso questo link

Ministero della Giustizia –

Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di ottomilacentosettantuno unità di personale non dirigenziale dell’area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di addetto all’Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia. CLICCA

Concorso per 500 tecnici Pnrr – Mef

Bando di concorso pubblico con cui, su iniziativa del Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Dipartimento della Funzione Pubblica-Commissione RIPAM, avvalendosi di Formez PA per lo svolgimento della procedura, avvierà la selezione per il reclutamento, a tempo determinato, di 500 professionisti destinati alle strutture di monitoraggio e rendicontazione dei fondi presso le amministrazioni titolari dei relativi progetti e interventi, per la realizzazione del sistema di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del Piano di ripresa e resilienza, secondo quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all’articolo 7, comma 1, del DL 80/2021, convertito in legge n. 113 del 6 agosto 2021. LINK DIRETTO

Ministero della difesa, 212 volontari VFP4

Il ministero della difesa ha pubblicato in Gazzetta un nuovo concorso per l’assunzione di 212 volontari VFP4 per l’anno 2021, in questo articolo andremo a vedere quali sono tutti i requisiti da possedere per potersi candidare, quali sono le figure professionali disponibili, la scadenza del concorso e come inviare la propria domanda per poter partecipare.

Ministero della Cultura 150 posti

Nuovo Bando di Concorso indetto dal Ministero della Cultura per l’anno 2021, in gazzetta è stato pubblicato la selezione pubblica per 150 nuove assunzioni presso il Ministero della Cultura, i posti disponibili riguarderanno le figure professionali dei custodi e degli assistenti per l’accoglienza e la vigilanza, in questo articolo andremo a vedere quali sono tutti i dettagli e le principali informazioni per tutti coloro che sono interessati al suddetto bando. LINK DIRETTO