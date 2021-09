Corpi recuperati in mare a Lampedusa, saranno trasferiti a Porto Empedocle

Sono state imbarcate sul traghetto di linea Sansovino e arriveranno questa sera a Porto Empedocle, nell’Agrigentino, le due salme dei migranti ritrovate ieri mattina a Cala Spugne a Lampedusa.

Il naufragio

In base a quanto ricostruito si tratterebbe di due dei nove dispersi del naufragio del 30 giugno fra Lampedusa e l’isolotto di Lampione. Le salme, così come già accaduto lo scorso primo luglio quando vennero sbarcati i sette feretri dei cadaveri subito ripescati, verranno trasferite al cimitero di Palma di Montechiaro, sempre in provincia di Agrigento. Si svolgerà quindi una breve cerimonia religiosa a cui parteciperà anche il prefetto Maria Rita Cocciufa.

