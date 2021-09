Covid, l’allarme di Speranza: “Più vaccini per evitare nuove chiusure”

ROMA – “Occorre rafforzare la campagna vaccinale o si è costretti a immaginare che a un certo punto bisognerà usare misure del passato”. A lanciare l’allarme è il ministro della Salute Roberto Speranza.

Intanto, oggi è previsto il G20 della Salute che punta ad un patto per immunizzare il mondo.

Le parole del ministro

“La diffusione del virus va controllata anche per evitare di dover immaginare nuove chiusure”. E sull’ipotesi obbligo vaccinale, dice: “Se difesa del diritto alla salute e necessità di evitare nuove privazioni di libertà ci dovessero portare a questa soluzione, certo non ci spaventeremo e non ci fermeremo”.