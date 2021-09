Spara a un uomo: ai domiciliari, ma con due pistole in casa

Così finisce in carcere un 38enne

Agenti delle Volanti hanno arrestato Danilo Rugani, siracusano di 38 anni. Per lui l’accusa è di detenzione illegale di due pistole e delle relative munizioni. Rugani si trovava già ai domiciliari per aver sparato e ferito un uomo a gennaio. Durante il controllo di routine in casa, i poliziotti hanno effettuato una perquisizione: erano insospettiti perché il trentottenne tardava ad aprire la porta di casa e avevano sentito il rumore di un oggetto metallico che cadeva sul pavimento.

“Era nervoso”

Poco dopo, quando Rugani si è deciso ad aprire il portone di casa, gli agenti notavano che l’uomo cercava di nascondere un certo nervosismo. In un mobile del corridoio gli agenti hanno così trovato due pistole semi-automatiche calibro 7,65 modificate e relativi caricatori, riforniti con munizionamento del medesimo calibro.

Rugani è stato arrestato e condotto nella Casa Circondariale di Cavadonna.

CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT