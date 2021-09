Droga nel mobile del soggiorno e pistola Colt nel calzino

RIPOSTO (CT) – Era la mattina del 3 settembre quando i carabinieri sono andati a casa di Riccardo Parlavecchio a Riposto e hanno trovato – nascosta in una scatola posta in un mobile del soggiorno – 264 grammi di marijuana. L’uomo inoltre è stato trovato in possesso di una pistola Colt calibro 25 e 15 cartucce. Fondamentale nel corso della perquisizione il fiuto di Raily, cane antidroga del nucleo di Nicolosi.

Parlavecchio invitato dai militari a consegnare “oggetti di reato”. È stato infatti lui stesso a consegnare la busta di plastica termosaldata con la droga, ma non l’arma poi sequestrata. Nonostante il gesto le verifiche sono continuato e così Raily ha “annusato” altre infiorescenze, mentre un carabiniere attento ha trovato nello stesso mobile dal quale è stata presa la marijuana un calzino al cui interno vi era la pistola e le munizioni.

Parlavecchio, difeso dall’avvocato Enzo Iofrida, è agli arresti domiciliari. La misura cautelare, meno afflittiva di quella detentiva, è stata decisa dal gip Luca Lorenzetti dopo l’udienza di convalida.