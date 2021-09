Fiera del Mediterraneo, nuovi orari per i tamponi

PALERMO – Da lunedì 6 settembre il drive-in della Fiera del Mediterraneo allunga l’orario di apertura. Sarà possibile fare un tampone all’hub vaccinale di Palermo dalle 8 alle 13, entrando in automobile dall’ingresso principale di piazza Mandela.

Prosegue, intanto, #VaccinInQuartiere, la campagna di vaccinazione nelle varie zone della città a cura dell’ufficio per la gestione dell’emergenza Covid della città metropolitana di Palermo, diretto dal commissario Renato Costa. Dopo il successo degli appuntamenti all’Arenella, Vergine Maria, Zen, Ballarò e Brancaccio la campagna entra in una nuova e densa settimana. Oggi, domenica 5 settembre, dalle 17 alle 23, i medici della struttura commissariale avranno una postazione vaccinale al Sirenetta Restaurant, in viale Principe di Scalea.

Chi vorrà potrà cogliere l’occasione di immunizzarsi: basta avere dai 12 anni (compiuti) in su, portare con se la tessera sanitaria e un documento d’identità valido. Ingresso libero, ma è fortemente consigliata la prenotazione per accelerare i tempi e presentarsi all’appuntamento già con tutta la modulistica pronta e compilata. Ci si può prenotare online sul sito fiera.asppalermo.org/site/hub/142 oppure telefonicamente al 3312675839.

Lunedì 6 settembre, invece, tappa alla Kalsa: una squadra di medici, infermieri, educatori professionali e impiegati della Fiera del Mediterraneo tornerà al ristorante Ciccio passami l’olio dalle 18 alle 24, per vaccinare quanti lo vorranno. Questa iniziativa rientra sia nel calendario di #VaccinInQuartiere, sia nella partnership con Confcommercio Palermo, #NoVacciniNo[Ri]parti, nata a inizio estate per vaccinare in primis lavoratori, datori di lavoro e clienti, ma la tappa è aperta a chiunque voglia immunizzarsi. Anche qui, stesse regole: almeno 12 anni compiuti, documento e tessera sanitaria, meglio se con prenotazione. In entrambi gli appuntamenti – come in tutti quelli del calendario dei vaccini itineranti della Fiera del Mediterraneo – si effettueranno sia prime, sia seconde dosi.