Incidente in centro a Palermo: ape calesse con turisti si ribalta

Incidente in pieno centro a Palermo. Quattro turisti, tre donne e un uomo sono rimasti coinvolti: si trovavano a bordo di una motocarrozzetta davanti al comando dei vigili del fuoco. Il mezzo con il quale i turisti girano per la città ammirando i monumenti del capoluogo si è ribaltato tra via Scarlatti ad angolo con via Donizetti.

Vigili del fuoco e polizia municipale sul posto

I turisti sono stati soccorsi dai sanitari del 118. I primi ad intervenire i vigili del fuoco. Sono intervenuti gli agenti della polizia municipale dell’infortunistica.