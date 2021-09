Ippodromo, un altro Centrale nel segno di Criss Cross

PALERMO – Un altro centrale nel segno di Criss Cross, stavolta condotto da Porzio jr. Il 3 anni indigeno trionfa nella corsa con partenza ai nastri pur partendo con un handicap di 40 metri, seconda piazza per Cagliostro guidato da Gaspare Lo Verde. A completare il podio della gara clou del convegno di ieri (4 settembre) è Clio (L.Mancuso). Nelle altre gare ottime perfomance per A.Di Chiara con Cante Chico e di L. Messineo con Amsik Rg.

In attesa che gli appasssionati dell’ippica possano tornare a tifare dagli spalti, sono in tanti che seguono le gare dalla pagina Facebook dell’ippodromo La Favorita (https://www.facebook.com/ippodromolafavoritapalermo) e su Unire Tv. Segnale che nonostante lo stop di tanti anni l’amore e la passione per i cavalli dei palermitani è rimasta intatta.

Di seguito i risultati delle sette corse in programma

Prima Corsa

1 N.8 Utopia Jet A.Giannola 1.15

2 N.1 Zia Paola Jet

3 N.9 Zirkovia Cis

Seconda Corsa

1 N.14 Dancing Ferm G.Lo Verde 1.16.6

2 N.1 Dulche De Leche

3 N.7 Dioniso

Terza Corsa

1 N.7 Cante Chico A.Di Chiara 1.15.9

2 N.6 Caceres

3 N.2 Carlotta Di Gaia

Quarta Corsa

1 N.12 Amsik Rg L.Messineo 1.15.1

2 N.10 Zeta Cash

3 N.9 Salmon Roc

Quinta Corsa (CENTRALE)

1 N.6 Criss Cross G.Porzio Jr. 1.16.1

2 N.3 Cagliostro

3 N.1 Clio

Sesta Corsa

1 N.3 Borgogal G.Lo Verde 1.15.1

2 N.5 Brunilde

3 N.7 Borislav Mabel

Settima Corsa

1 N.2 Voici As D.Di Maio 1.16.7

2 N.5 Akthar Op

3 N.4 Aura Club Mail