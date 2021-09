Riunione per programmare il ritorno ai banchi di scuola

MISTERBIANCO – Si è tenuta nella sala Giunta del Municipio la riunione con i dirigenti scolastici degli istituti comprensivi statali di Misterbianco allo scopo di approfondire le problematiche connesse all’avvio del nuovo anno scolastico, previsto per il giorno 16 settembre.

Il commissario straordinario, Salvatore Caccamo, ha riunito i dirigenti degli istituti per ascoltare direttamente dagli stessi se, in relazione al perdurare della situazione pandemica, sussistano particolari esigenze che possano pregiudicare il regolare inizio delle attività didattiche il cui svolgimento, secondo le indicazioni fornite dal MIUR con il Piano Scuola 2021-2022, dovrà essere assicurato in presenza.

Nel corso dell’incontro, è stata anche affrontato il problema degli spazi aggiuntivi da creare per garantire il distanziamento degli alunni prendendo atto che le soluzioni già adottate lo scorso anno sono idonee anche per il prossimo avvio delle lezioni.

A tale scopo l’amministrazione straordinaria ha rinnovato sino a luglio 2022 il contratto di locazione dei locali dell’ex istituto delle Orsoline dove sono state allestite cinque aule dell’Istituto A. Gabelli, e continueranno a rimanere disponibili, sino a diverse esigenze, i locali del Centro Polifunzionale di Lineri per le necessità dell’Istituto Padre Pio da Pietralcina, nonché la struttura modulare realizzata nello spazio esterno dell’Istituto Leonardo da Vinci, il cui utilizzo rimane sinora subordinato alla regolarizzazione della documentazione tecnica da parte della ditta esecutrice.

Al fine di ottimizzare ancor più gli spazi interni, verranno realizzate talune opere di edilizia leggera nei locali dell’Istituto Leonardo da Vinci e nel plesso di via Lenin dell’Istituto Padre Pio, interventi richiesti dai rispettivi dirigenti scolastici e saranno effettuati i lavori di manutenzione alle strutture e agli impianti tecnologici presenti in tutti i plessi dei sei istituti comprensivi.

Quest’anno sarà anche garantita la presenza di personale reclutato tra i percettori del reddito di cittadinanza con il compito di supportare i vigili urbani per prevenire comportamenti scorretti ed accrescere la percezione di sicurezza all’esterno e nei piazzali antistanti le scuole.

Infine, per quanto riguarda il servizio scuolabus, sarà assicurato il prolungamento sino alle ore 14,30 dell’operatività del pulmino dedicato al trasporto degli studenti dell’I.C.S. Leonardo da Vinci.